CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Publicis-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Publicis-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,435 Publicis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 89,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 270,28 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 127,03 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Publicis zuletzt 22,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at