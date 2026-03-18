CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Publicis-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 70,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,572 Publicis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 74,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 678,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,79 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Publicis betrug jüngst 18,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at