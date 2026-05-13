CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Publicis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 69,76 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,335 Publicis-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Publicis-Papiers auf 77,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 111,53 EUR wert. Mit einer Performance von +11,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 19,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at