Publicis Aktie

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Publicis-Investmentbeispiel 28.01.2026 10:04:00

CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 24,393 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 83,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 047,08 EUR wert. Damit wäre die Investition 104,71 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Publicis zuletzt 22,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Publicis S.A.

Analysen zu Publicis S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Publicis S.A.

