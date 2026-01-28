Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Publicis-Investmentbeispiel
|
28.01.2026 10:04:00
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 24,393 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 83,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 047,08 EUR wert. Damit wäre die Investition 104,71 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Publicis zuletzt 22,08 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Publicis S.A.
|83,28
|-1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.