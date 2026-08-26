Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Investmentbeispiel 26.08.2026 10:03:29

CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Publicis-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Publicis-Aktie an diesem Tag bei 78,48 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 12,742 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 316,90 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 25.08.2026 auf 103,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,69 Prozent gesteigert.

Alle Publicis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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