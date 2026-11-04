Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Publicis-Anlage im Blick
|
04.11.2026 10:03:34
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Publicis-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Publicis-Anteile bei 57,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,974 Publicis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 597,43 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 03.11.2026 auf 101,15 EUR belief. Damit wäre die Investition 75,97 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Publicis zuletzt 25,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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