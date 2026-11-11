CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Publicis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Publicis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Publicis-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Publicis-Anteile betrug an diesem Tag 49,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,026 Publicis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 210,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 103,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 110,64 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 25,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at