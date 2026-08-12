CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Publicis von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Publicis gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Publicis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,72 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Publicis-Aktie investiert, befänden sich nun 182,749 Publicis-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 18 055,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,56 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 24,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at