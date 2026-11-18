Vor 1 Jahr wurden Publicis-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,846 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 202,91 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 17.11.2026 auf 101,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 26,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at