Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Lohnender Publicis-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Publicis-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Publicis-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 52,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,906 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Publicis-Papiers auf 82,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,89 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 56,89 Prozent.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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