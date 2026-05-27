Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Lohnender Publicis-Einstieg?
|
27.05.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Publicis-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 52,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,906 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Publicis-Papiers auf 82,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,89 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 56,89 Prozent.
Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,06 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Publicis S.A.
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach (finanzen.at)