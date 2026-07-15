Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Profitables Publicis-Investment?
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15.07.2026 10:03:41
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Publicis-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 18,797 Publicis-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 1 634,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,42 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Publicis betrug jüngst 22,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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