CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Publicis-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,22 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 101,812 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 8 837,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,80 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 837,30 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,63 Prozent.
Am Markt war Publicis jüngst 21,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
