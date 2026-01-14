CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Publicis gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Publicis-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,22 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 101,812 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 8 837,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,80 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 837,30 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,63 Prozent.

Am Markt war Publicis jüngst 21,95 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at