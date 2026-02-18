Publicis Aktie
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Publicis-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 75,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,231 Publicis-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 935,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,68 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,48 Prozent verringert.
Der Publicis-Wert an der Börse wurde auf 17,85 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
