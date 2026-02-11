CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Publicis von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Publicis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Publicis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Publicis-Aktie an diesem Tag 105,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Publicis-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,947 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 79,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,59 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,41 Prozent eingebüßt.

Publicis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at