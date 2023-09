CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Renault eingefahren

Am 30.08.2020 wurde das Renault-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,15 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 414,164 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 458,69 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 29.08.2023 auf 37,33 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,59 Prozent.

Insgesamt war Renault zuletzt 10,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at