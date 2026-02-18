Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Langfristige Performance
|
18.02.2026 10:04:02
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet
Die Renault-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, hätte er nun 251,256 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 195,98 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 17.02.2026 auf 32,62 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,04 Prozent abgenommen.
Renault war somit zuletzt am Markt 9,31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
