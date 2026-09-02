Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Langfristige Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet
Am 02.09.2021 wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Renault-Aktie bei 30,68 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,260 Renault-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,57 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 01.09.2026 auf 29,01 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,43 Prozent.
Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,91
|-2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. An den Märkten in Asien ging es abwärts.