CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Renault-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 02.09.2021 wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Renault-Aktie bei 30,68 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,260 Renault-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,57 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 01.09.2026 auf 29,01 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,43 Prozent.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at