CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Renault-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Renault-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 79,89 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Renault-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,252 Renault-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 28,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,12 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,88 Prozent verringert.

Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at