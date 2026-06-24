Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Investment
|
24.06.2026 10:03:49
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren
Am 24.06.2025 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 254,130 Renault-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,62 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 764,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,35 Prozent verringert.
Renault wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,06 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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