Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Renault-Performance im Blick 19.08.2026 10:03:37

CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Renault-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Renault-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,682 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 28,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15,14 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 8,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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