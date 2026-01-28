Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

Renault-Investition im Blick 28.01.2026 10:04:00

CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.

Die Renault-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Aktie betrug an diesem Tag 77,88 EUR. Bei einem Renault-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,403 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Renault-Anteile wären am 27.01.2026 4 063,94 EUR wert, da der Schlussstand 31,65 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 59,36 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Renault S.A. 31,86 -0,72% Renault S.A.

