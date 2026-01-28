Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Investition im Blick
|
28.01.2026 10:04:00
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet
Die Renault-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Aktie betrug an diesem Tag 77,88 EUR. Bei einem Renault-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,403 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Renault-Anteile wären am 27.01.2026 4 063,94 EUR wert, da der Schlussstand 31,65 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 59,36 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|31,86
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.