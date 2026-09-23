CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.

Das Renault-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,608 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,08 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 22.09.2026 auf 27,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,92 Prozent.

Insgesamt war Renault zuletzt 7,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at