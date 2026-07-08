CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Renault-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 32,74 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,548 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 26,33 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,57 Prozent.

Renault wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,58 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at