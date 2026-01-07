Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
07.01.2026 10:03:58
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Renault-Aktie an diesem Tag bei 47,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 211,372 Renault-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 34,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 393,79 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 26,06 Prozent.
Der Renault-Wert an der Börse wurde auf 10,26 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.

