CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Renault-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Renault-Aktie an diesem Tag bei 47,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 211,372 Renault-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 34,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 393,79 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 26,06 Prozent.

Der Renault-Wert an der Börse wurde auf 10,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at