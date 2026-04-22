CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Renault-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Renault-Aktie an diesem Tag 87,34 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 114,495 Renault-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 606,59 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 21.04.2026 auf 31,50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,93 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Renault belief sich jüngst auf 9,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at