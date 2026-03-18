CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Renault eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Renault-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,495 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 28,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,87 EUR wert. Mit einer Performance von -29,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Renault war somit zuletzt am Markt 8,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at