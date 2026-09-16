CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen

Am 16.09.2025 wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 34,97 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 285,959 Renault-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 29,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 464,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,36 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Renault jüngst 8,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at