Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 22.01.2026 10:03:51

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren eingebracht

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Société Générale (Societe Generale)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Société Générale (Societe Generale)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investierten, hätten nun 4,085 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 68,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 180,64 Prozent gestiegen.

Société Générale (Societe Generale) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)

mehr Nachrichten
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren eingebracht

Hochrechnung Vor Jahren Société Générale (Societe Generale)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

15.01.26
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
08.01.26
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
01.01.26
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
25.12.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
18.12.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
11.12.25
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
04.12.25
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
27.11.25
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu Société Générale (Societe Generale)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Société Générale (Societe Generale) 70,44 1,44% Société Générale (Societe Generale)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen