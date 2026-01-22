CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Société Générale (Societe Generale)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Société Générale (Societe Generale)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investierten, hätten nun 4,085 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 68,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 180,64 Prozent gestiegen.

Société Générale (Societe Generale) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at