Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrativer Société Générale (Societe Generale)-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,416 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 76,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 164,22 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 216,42 Prozent angewachsen.
Société Générale (Societe Generale) war somit zuletzt am Markt 52,96 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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