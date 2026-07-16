CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,416 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 76,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 164,22 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 216,42 Prozent angewachsen.

Société Générale (Societe Generale) war somit zuletzt am Markt 52,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at