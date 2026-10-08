Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrative Société Générale (Societe Generale)-Investition?
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08.10.2026 10:03:23
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Société Générale (Societe Generale)-Anteile an diesem Tag 28,26 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,392 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 2 262,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 126,30 Prozent.
Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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