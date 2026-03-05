CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,128 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,16 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 04.03.2026 auf 70,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 120,16 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 44,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at