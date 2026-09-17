Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Profitable Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
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17.09.2026 10:03:26
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.09.2016 wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,35 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,271 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 598,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 159,84 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Société Générale (Societe Generale) eine Marktkapitalisierung von 53,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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