Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Rentable Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
|
05.02.2026 10:03:18
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Société Générale (Societe Generale)-Papier an diesem Tag 29,24 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hat, hat nun 341,941 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 884,96 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 04.02.2026 auf 75,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,85 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Société Générale (Societe Generale) eine Marktkapitalisierung von 51,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
