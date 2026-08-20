CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.08.2016 wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,653 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Société Générale (Societe Generale)-Papiers auf 77,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 281,32 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 181,32 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 58,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at