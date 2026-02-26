CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Société Générale (Societe Generale)-Aktien gewesen.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 486,973 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 76,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 126,86 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 271,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 48,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at