Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrative Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
|
26.02.2026 10:03:25
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen
Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 486,973 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 76,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 126,86 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 271,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 48,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com