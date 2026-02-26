Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Société Générale (Societe Generale)-Anlage? 26.02.2026 10:03:25

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Société Générale (Societe Generale)-Aktien gewesen.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 486,973 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 76,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 126,86 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 271,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 48,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)

mehr Nachrichten