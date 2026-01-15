CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,72 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert, befänden sich nun 348,189 Société Générale (Societe Generale)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Aktie auf 70,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 616,99 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 24 616,99 EUR, was einer positiven Performance von 146,17 Prozent entspricht.

Société Générale (Societe Generale) wurde am Markt mit 46,74 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at