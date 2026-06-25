Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Rentable Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
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25.06.2026 10:04:10
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,23 EUR wert. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,124 Société Générale (Societe Generale)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 76,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 898,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189,82 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Société Générale (Societe Generale) einen Börsenwert von 54,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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