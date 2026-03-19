CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Société Générale (Societe Generale)-Papier bei 21,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 471,698 Société Générale (Societe Generale)-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.03.2026 31 849,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,52 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 31 849,06 EUR entspricht einer Performance von +218,49 Prozent.

Am Markt war Société Générale (Societe Generale) jüngst 47,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at