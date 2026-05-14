CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Société Générale (Societe Generale)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 22,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,331 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 015,41 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 13.05.2026 auf 66,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 201,54 Prozent vermehrt.

Société Générale (Societe Generale) war somit zuletzt am Markt 46,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at