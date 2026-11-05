CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Aktie betrug an diesem Tag 30,00 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 333,389 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 63,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 300,22 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,00 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) bezifferte sich zuletzt auf 44,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at