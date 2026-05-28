Société Générale Aktie

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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Frühe Anlage 28.05.2026 10:03:14

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,972 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Aktie auf 70,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110,35 Prozent vermehrt.

Société Générale (Societe Generale) wurde am Markt mit 49,86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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