Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Frühe Investition
|
07.05.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient
Am 07.05.2025 wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,203 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,19 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 06.05.2026 auf 70,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 47,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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