CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77,08 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,974 SRTeleperformance-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 53,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,49 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SRTeleperformance eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at