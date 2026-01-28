SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

SRTeleperformance-Anlage im Blick 28.01.2026 10:04:00

CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SRTeleperformance gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das SRTeleperformance-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 273,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,656 SRTeleperformance-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 200,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 79,96 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 3,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 53,16 -3,49% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

