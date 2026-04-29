SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Lohnende SRTeleperformance-Anlage?
|
29.04.2026 10:03:44
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,551 Anteile im Depot. Die gehaltenen SRTeleperformance-Anteile wären am 28.04.2026 6 900,51 EUR wert, da der Schlussstand 54,10 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,99 Prozent vermindert.
Der Marktwert von SRTeleperformance betrug jüngst 3,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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