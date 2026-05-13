SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Investmentbeispiel
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13.05.2026 10:04:04
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die SRTeleperformance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 158,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SRTeleperformance-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,299 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 423,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,30 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,61 Prozent.
SRTeleperformance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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