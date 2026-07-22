SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Profitables SRTeleperformance-Investment?
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22.07.2026 10:04:24
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie betrug an diesem Tag 79,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,486 SRTeleperformance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 53,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 690,93 EUR wert. Damit wäre die Investition um 33,09 Prozent gesunken.
SRTeleperformance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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