CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SRTeleperformance-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das SRTeleperformance-Papier bei 145,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,690 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie auf 51,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,79 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,21 Prozent verringert.

SRTeleperformance wurde am Markt mit 2,94 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at