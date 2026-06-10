CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 145,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hat, hat nun 68,823 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 955,95 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 09.06.2026 auf 57,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -60,44 Prozent.

Am Markt war SRTeleperformance jüngst 3,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at