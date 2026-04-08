SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Lukrativer SRTeleperformance-Einstieg?
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08.04.2026 10:03:55
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, befänden sich nun 117,206 SRTeleperformance-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 860,29 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 07.04.2026 auf 50,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,40 Prozent verringert.
Der Börsenwert von SRTeleperformance belief sich jüngst auf 2,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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